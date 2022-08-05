Окупанти обстріляли Сумську область: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти 5 серпня обстріляли Шосткинський район Сумської області. Ворог влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Олександра Живицького.

За словами очільника обласної військової адміністрації, внаслідок атаки загарбників поранення зазнав 52-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні. Окрім цього, була пошкоджена електромережа. Живицький зазначив, що 71 домогосподарство району залишилося без світла. "Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом. Кількість пошкоджених будинків встановлюється", - поінформував посадовець. Голова ОВА також додав, що протягом доби російські окупанти 5 разів відкривали артилерійський вогонь по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад - усього понад 60 прильотів.