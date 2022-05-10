Оккупанты обстреляли Сумскую область, - глава ОВА

Вечером 9 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Под удар попали Новослободская и Ворожбянская общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин", - заявил он.
Живицкий отметил, что никто не пострадал. При этом информация по разрушениям уточняется.
Напомним, в Донецкой области российские военные 9 мая ранили 6 мирных жителей.
Мы также писали о том, что оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.
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