Окупанти обстріляли Сумську область, - глава ОВА

Увечері 9 травня російські окупанти обстріляли Сумську область. Під удар потрапили Новослобідська та Ворожбянська громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.
"Вечір 9 травня закінчився тривогою і обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад", - заявив він.
Живицький зазначив, що ніхто не постраждав. При цьому інформація щодо руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, в Донецькій області російські військові 9 травня поранили 6 мирних жителів.
Ми також писали про те, що окупанти завдали по Одесі сім ракетних ударів, внаслідок чого одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення.
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