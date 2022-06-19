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Оккупанты обстреляли Сумскую область, было 10 "прилетов"

Фото: Дмитрий Живицкий (segodnya.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города", - написал он.

По предварительной информации, обошлось без жертв, информация о разрушениях уточняется.

Напомним, 19 июня оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России.

Тремя днями ранее россияне накрыли Сумскую область реактивной артиллерией.

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