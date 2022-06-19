Оккупанты обстреляли Сумскую область, было 10 "прилетов"
Фото: Дмитрий Живицкий (segodnya.ua)
Оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину 19 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города", - написал он.
По предварительной информации, обошлось без жертв, информация о разрушениях уточняется.
Напомним, 19 июня оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России.
Тремя днями ранее россияне накрыли Сумскую область реактивной артиллерией.