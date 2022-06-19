Оккупанты обстреляли Сумскую область, было 10 "прилетов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города", - написал он.

По предварительной информации, обошлось без жертв, информация о разрушениях уточняется.