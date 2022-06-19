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Окупанти обстріляли Сумську область, було 10 "прильотів"

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Сумська область, Неділя 19 червня 2022 22:33
Окупанти обстріляли Сумську область, було 10 "прильотів" Фото: Дмитро Живицький (segodnya.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти обстріляли Середино-Будську громаду 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста", - написав він.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 19 червня окупанти обстріляли Сумську область з території Росії.

Трьома днями раніше росіяни накрили Сумську область реактивною артилерією.

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