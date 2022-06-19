Окупанти обстріляли Сумську область, було 10 "прильотів"
Фото: Дмитро Живицький (segodnya.ua)
Окупанти обстріляли Середино-Будську громаду 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста", - написав він.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, 19 червня окупанти обстріляли Сумську область з території Росії.
Трьома днями раніше росіяни накрили Сумську область реактивною артилерією.