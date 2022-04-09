Оккупанты обстреляли Северодоцецк: загорелся многоэтажный жилой дом

Российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. В полночь Оккупанты обстреляли Северодоцецк, в результате чего загорелся многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка - загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется", - отметил Гайдай.

В Северодоцецке оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Он также напомнил, что за прошедший день враг разрушил 11 объектов, из которых восемь - жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Золотом.

"Тем временем на фронте Луганской области и Донбасса отбиты семь атак врага - украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету", - добавил глава Луганской ОВА.