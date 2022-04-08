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Оккупанты обстреляли дом в Лисичанске: погибла женщина

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Лисичанск, Пятница 08 апреля 2022 17:42
Оккупанты обстреляли дом в Лисичанске: погибла женщина В Лисичанске в результате обстрелов загорелся частный дом (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Лисичанск Луганской области российские войска обстреляли дом. Под завалами спасатели нашли женщину без признаков жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Сообщается, что огонь в течение дня российская армия открывала по Северодонецку, Щедрищево, Кременной, Тошковке и Лисичанску.

Отмечается, что в Лисичанске загорелись частный жилой дом, летняя кухня и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар и под обломками нашли женщину без признаков жизни.

"В Северодонецке в очередной раз российские нелюди обстреляли многоэтажки - горели квартиры и склады. В Щедрищево пылало сразу несколько жилых домов. В Кременной в течение дня спасатели боролись с пламенем в жилых домах и гаражах", - написал Гайдай.

Также в Тошковке и Дубраве Луганской области произошло возгорание сухой травы и подстилки хвойного леса.

Оккупанты обстреляли дом в Лисичанске: погибла женщинаОккупанты обстреляли дом в Лисичанске: погибла женщина

Оккупанты обстреляли дом в Лисичанске: погибла женщинаОккупанты обстреляли дом в Лисичанске: погибла женщина

В Лисичанске в результате обстрелов загорелся частный дом (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и жилые дома в Лисичанске.

Также мы писали, что в Луганской области оккупанты разрушили все больницы.

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