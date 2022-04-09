Окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк: загорівся багатоповерховий житловий будинок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни штурмують Рубіжне і Попасну і одночасно наносять артилерійські удари по житлових кварталах інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька - загорівся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється", - зазначив Гайдай.

У Сєвєродоцецьку окупанти обстріляли багатоповерховий житловий будинок (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Він також нагадав, що за минулий день ворог зруйнував 11 об'єктів, з яких вісім - житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Золотому.

"Тим часом на фронті Луганської області і Донбасу відбиті сім атак ворога - українські захисники знищили дев'ять танків, сім одиниць броньованої і п'ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти і одну крилату ракету", - додав глава Луганської ОВА.