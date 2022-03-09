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Оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе. Люди находятся под завалами, - Зеленский

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, российские оккупанты целенаправленно осуществили воздушную атаку на детскую больницу в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский осудил зверства со стороны Российской Федерации и призвал международное сообщество немедленно закрыть небо над нашей страной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность", - написал Зеленский.

Добавим, что в результате авиаудара был разрушен корпус медицинского учреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, РБК-Украина обновляет информацию по ситуации в Мариуполе 9 марта.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийМариуполь