Оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе. Люди находятся под завалами, - Зеленский

Сегодня, российские оккупанты целенаправленно осуществили воздушную атаку на детскую больницу в Мариуполе . Президент Украины Владимир Зеленский осудил зверства со стороны Российской Федерации и призвал международное сообщество немедленно закрыть небо над нашей страной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность", - написал Зеленский.

Добавим, что в результате авиаудара был разрушен корпус медицинского учреждения. Информация о пострадавших уточняется.