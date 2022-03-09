Окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Люди перебувають під завалами,- Зеленський

Сьогодні, російські окупанти ціленаправлено здійснили повітряну атаку на дитячу лікарню у Маріуполі . Президент України Володимир Зеленський засудив звірства з боку Російської Федерації та закликав міжнародну спільноту негайно закрити небо над нашою країною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Додамо, що внаслідок авіаудару був зруйнований корпус медичного закладу. Інформація щодо постраждалих - уточнюється.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювює інформацію щодо ситуації у Маріуполі 9 березня.

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