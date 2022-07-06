UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли пять громад в Сумской области: поврежден склад удобрений

Фото: Оккупанты обстреляли пять громад в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Артур Родивилов

За сутки российские войска обстреляли пять приграничных громад в Сумской области. Оккупанты активно применяли минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

  • По Новослободской громаде было 10 приходов из миномета. В результате были повреждены два домовладения, выбиты окна и линии электропередач.
  • Семь минометных прилетов по Белопольской громаде.
  • В полдень начался обстрел из стрелкового оружия и минометов Краснопольской громады, поврежден склад минеральных удобрений.
  • Оккупанты почти 20 раз обстреляли Шалыгинскую громаду и сбросили взрывчатки с БПЛА.
  • Вечером четыре мины прилетело по Середино-Будской территориальной громаде.

Напомним, ранее область обстрелял российский вертолет. В результате атаки пострадала школа в Эсманской территориальной общине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область