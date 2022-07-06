RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині: пошкоджено склад добрив

Фото: окупанти обстріляли п'ять громад у Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Артур Родивилов

За добу російські війська обстріляли п'ять прикордонних громад у Сумській області. Окупанти активно застосовували міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

  • По Новослобідській громаді було 10 прильотів з міномета. Були пошкоджені два домоволодіння, вибиті вікна і лінії електропередач.
  • Сім мінометних прильотів по Білопільській громаді.
  • Опівдні почався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади, пошкоджено склад мінеральних добрив.
  • Окупанти майже 20 разів обстріляли Шалигінську громаду і скинули вибухівки з БПЛА.
  • Увечері чотири міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

Нагадаємо, раніше область обстріляв російський вертоліт. Унаслідок атаки постраждала школа в Есманській територіальній громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область