Российский вертолет обстрелял школу в Сумской области
Российский вертолет сегодня, 4 июля, обстрелял Сумскую область. В результате атаки пострадала школа в Эсманской территориальной общине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Оккупанты с территории России около 13:07 совершили обстрел гражданской инфраструктуры. Враг осуществил пуски двух ракет с вертолета, в результате чего повреждена школа.
Потерь среди военных и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения, по предварительным данным, отсутствует.
Фото: в Сумской области оккупанты обстреляли школу (facebook.com/kommander.nord)
Напомним, что Россия почти ежедневно обстреливает приграничные территории Сумской области. В частности, вчера оккупанты выпустили не менее 230 снарядов.
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