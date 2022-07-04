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Российский вертолет обстрелял школу в Сумской области

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Сумская область, Понедельник 04 июля 2022 16:52
Российский вертолет обстрелял школу в Сумской области Фото: в Сумской области российские ракеты попали в школу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский вертолет сегодня, 4 июля, обстрелял Сумскую область. В результате атаки пострадала школа в Эсманской территориальной общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Оккупанты с территории России около 13:07 совершили обстрел гражданской инфраструктуры. Враг осуществил пуски двух ракет с вертолета, в результате чего повреждена школа.

Потерь среди военных и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения, по предварительным данным, отсутствует.

Фото: в Сумской области оккупанты обстреляли школу (facebook.com/kommander.nord)

Напомним, что Россия почти ежедневно обстреливает приграничные территории Сумской области. В частности, вчера оккупанты выпустили не менее 230 снарядов.

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