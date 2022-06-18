Оккупанты обстреляли предприятие в Харькове

Российские военные совершили ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным прокуратуры, оккупанты обстреляли предприятие около 13:00 18 июня. Вследствие этого было повреждено одно из производственных помещений.
Правоохранители начали досудебное расследование происшествия по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).
Напомним, сегодня российские военные снова обстреляли Харьков.
Оккупанты также попали в газоперерабатывающее предприятие в Харьковской области.