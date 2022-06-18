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Оккупанты обстреляли предприятие в Харькове

Фото: оккупанты обстреляли предприятие в Харькове (Getty Images )
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные совершили ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, оккупанты обстреляли предприятие около 13:00 18 июня. Вследствие этого было повреждено одно из производственных помещений.

Правоохранители начали досудебное расследование происшествия по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, сегодня российские военные снова обстреляли Харьков.

Оккупанты также попали в газоперерабатывающее предприятие в Харьковской области.

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