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Российские войска снова обстреляли Харьков

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Харьков, Суббота 18 июня 2022 14:49
Российские войска снова обстреляли Харьков Фото: Харьков снова оказался под обстрелами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в субботу, 18 июня, снова обстреляли Харьков. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя Харьковского облсовета Наталью Попову в Facebook.

"В городе прилет! Предварительно без пострадавших. Повторю. Не гуляйте без дела", - отметила Попова.

Стоит отметить, что в Харькове и области в 13:00 звучали сигналы воздушной тревоги. Позже местные жители сообщали о громком взрыве.

Напомним, что сегодня враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, есть пострадавшие и разрушения.

Также сегодня шесть российских ракет попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

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Харьков Война России против Украины
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