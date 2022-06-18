Оккупанты обстреляли газоперерабатывающий завод в Харьковской области

Российские войска сегодня, 18 июня, обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой территориальной общины Анатолия Ноздрачева в комментарии "Суспільному".