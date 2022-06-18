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Оккупанты обстреляли газоперерабатывающий завод в Харьковской области

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Харьковская область, Суббота 18 июня 2022 18:48
Оккупанты обстреляли газоперерабатывающий завод в Харьковской области Фото: оккупанты обстреляли газоперерабатывающий завод в Изюмском районе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 18 июня, обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой территориальной общины Анатолия Ноздрачева в комментарии "Суспільному".

По его словам, в результате обстрела на газоперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

"Сейчас спасатели тушат пожар, масштаб и подробности позже", - сказал Ноздрачев.

Также информацию об обстреле подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оккупанты выпустили несколько ракет, пострадали также частные дома.

Напомним, сегодня российские войска обстреляли Харьков. При этом пиротехники отметили, что Россия применила ракету, которая оставляет обманный след.

Также сегодня враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу и Кременчугу.

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