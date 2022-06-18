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Окупанти обстріляли підприємство у Харкові

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Харків, Субота 18 червня 2022 21:42
Окупанти обстріляли підприємство у Харкові Фото: окупанти обстріляли підприємство у Харкові (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові здійснили ракетний обстріл по підприємству в Індустріальному районі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, окупанти обстріляли підприємство близько 13:00 18 червня. Внаслідок цього було пошкоджено одне із виробничих приміщень.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування події за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, сьогодні російські військові знову обстріляли Харків.

Окупанти також влучили у газопереробне підприємство в Харківської області.

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