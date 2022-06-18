Окупанти обстріляли підприємство у Харкові
Фото: окупанти обстріляли підприємство у Харкові (Getty Images)
Російські військові здійснили ракетний обстріл по підприємству в Індустріальному районі Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними прокуратури, окупанти обстріляли підприємство близько 13:00 18 червня. Внаслідок цього було пошкоджено одне із виробничих приміщень.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування події за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, сьогодні російські військові знову обстріляли Харків.
Окупанти також влучили у газопереробне підприємство в Харківської області.