Окупанти обстріляли підприємство в Чернігівській області: в ангарах згоріло зерно
Вночі РФ 7 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ.
"Внаслідок вибухів на підприємстві сталася пожежа та пошкоджено сільгосптехніку. Серед постраждалих 1 мешканець з прикордонних сіл Юнакііївської громади", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники додають, що окупанти зруйнували сховище з зерном та пошкодили сільгосптехніку.
"Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного. Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі", - констатують в прес-службі відомства.
Нагадаємо, вранці 25 червня російські війська завдали 44 ракетних удари по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області. В результаті обстрілу є загиблий і поранений.
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