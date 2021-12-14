Оккупанты обстреляли Попасную и Катериновку в Луганской области

Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 13 декабря, они дважды обстреляли позиции наших военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
На этот раз боевики осуществили обстрелы в Луганской области и обстреляли Попасную и Катериновку.
В районе Попасной российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Катериновки обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрелов боевиков украинские воины не пострадали.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - говорится в сообщении штаба.
Также отмечается, что наши защитники открывали ответный огонь в ответ и заставили оккупантов прекратить обстрелы
Напомним, что за прошедшие сутки, 12 декабря, боевики совершили 4 обстрела на Донбассе. В результате был ранен военный.
Также сообщалось, что на Донбассе подорвался военный на мине. Боевики совершили минирование дистанционно.