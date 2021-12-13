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Боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, ранен военный

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 13 декабря 2021 07:42
Боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, ранен военный Фото: боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье, 12 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Военнослужащий получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Талаковка противник вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского российские наемники произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Екатериновки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00, 13 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 11 декабря боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе. Получил ранения украинский военный.

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