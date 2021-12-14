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ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений на Донбассе за выходные

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Украина, Вторник 14 декабря 2021 04:29
ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений на Донбассе за выходные Фото: ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений на Донбассе за выходные
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. За эти выходные, с 10 по 12 декабря, там зафиксировали 810 нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 13 декабря.

Наиболее опасной была ситуация в Луганской области. Там за выходные произошло 599 нарушений режима прекращения огня, в том числе 107 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое. Там фиксировали взрывы, взрывы АГС, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Попасной гремели минометы.

В Донецкой области зафиксировали 211 нарушений режима прекращения огня, в том числе 30 взрывов. Из них 3 взрыва в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 26 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в районах Широкино, Пивденное, Зализне. В этих районах фиксировали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что на Донбассе боевики осуществляют дистанционное минирование территорий. В результате на мине подорвался украинский военный, он попал в госпиталь.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели ОБСЕ заметили сотни танков, "Грады", гаубицы и другую технику.

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