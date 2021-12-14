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Оккупанты обстреляли Попасную и Катериновку в Луганской области

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Украина, Вторник 14 декабря 2021 07:31
Оккупанты обстреляли Попасную и Катериновку в Луганской области Фото: боевики обстреляли Попасную и Катериновку (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 13 декабря, они дважды обстреляли позиции наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

На этот раз боевики осуществили обстрелы в Луганской области и обстреляли Попасную и Катериновку.

В районе Попасной российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Катериновки обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков украинские воины не пострадали.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - говорится в сообщении штаба.

Также отмечается, что наши защитники открывали ответный огонь в ответ и заставили оккупантов прекратить обстрелы

Напомним, что за прошедшие сутки, 12 декабря, боевики совершили 4 обстрела на Донбассе. В результате был ранен военный.

Также сообщалось, что на Донбассе подорвался военный на мине. Боевики совершили минирование дистанционно.

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