Оккупанты обстреляли Попасную и Катериновку в Луганской области

Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 13 декабря, они дважды обстреляли позиции наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

На этот раз боевики осуществили обстрелы в Луганской области и обстреляли Попасную и Катериновку.

В районе Попасной российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Катериновки обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков украинские воины не пострадали.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - говорится в сообщении штаба.

Также отмечается, что наши защитники открывали ответный огонь в ответ и заставили оккупантов прекратить обстрелы