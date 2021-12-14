Окупанти обстріляли Попасну та Катеринівку в Луганській області

Окупанти на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. За минулу добу, 13 грудня, вони двічі обстріляли позиції наших військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

Цього разу бойовики здійснили обстріли в Луганській області та обстріляли Попасну й Катеринівку.

У районі Попасної російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. А в районі Катеринівки обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті обстрілів бойовиків українські воїни не постраждали.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - йдеться в повідомленні штабу.

Також зазначається, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили окупантів припинити обстріли