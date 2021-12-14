Окупанти обстріляли Попасну та Катеринівку в Луганській області
Окупанти на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. За минулу добу, 13 грудня, вони двічі обстріляли позиції наших військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Цього разу бойовики здійснили обстріли в Луганській області та обстріляли Попасну й Катеринівку.
У районі Попасної російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. А в районі Катеринівки обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В результаті обстрілів бойовиків українські воїни не постраждали.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - йдеться в повідомленні штабу.
Також зазначається, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили окупантів припинити обстріли
Нагадаємо, що за минулу добу, 12 грудня, бойовики здійснили 4 обстріли на Донбасі. В результаті був поранений військовий.
Також повідомлялося, що на Донбасі підірвався військовий на міні. Бойовики здійснили мінування дистанційно.