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Оккупанты обстреляли освобожденный Святогорск: ранен ребенок, один человек погиб

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные за прошлые сутки обстреляли освобожденный нашими воинами Святогорск. В результате удара погиб человек, а ребенок получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

Всего за сутки полиция задокументировала 13 российских обстрелов.

Фото: оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Донецкую область (https://t.me/UA_National_Police)

Против освобожденного Святогорска оккупанты применили реактивную артиллерию, в результате чего в городе ранения получил ребенок. Один гражданский погиб.

Во время обстрела Донецкой области россияне наносили удары по жилым домам, школам, коксохимическим заводам, пасеке.

"Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков. Больше всего ударов - шесть - выдержала Авдеевка. Уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов, из них 10 - жилые дома", - пишет полиция.

Также за прошедшие сутки из Донецкой области удалось эвакуировать еще 377 гражданских.

Фото: оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Донецкую область (https://t.me/UA_National_Police)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши воины зашли в Святогорск еще 12 сентября. ВСУ начали зачищать город от российских кафиров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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Российская ФедерацияУкраинаДонецкая областьСвятогорск