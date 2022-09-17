Оккупанты обстреляли освобожденный Святогорск: ранен ребенок, один человек погиб

Всего за сутки полиция задокументировала 13 российских обстрелов.

Фото: оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Донецкую область (https://t.me/UA_National_Police)

Против освобожденного Святогорска оккупанты применили реактивную артиллерию, в результате чего в городе ранения получил ребенок. Один гражданский погиб.

Во время обстрела Донецкой области россияне наносили удары по жилым домам, школам, коксохимическим заводам, пасеке.

"Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков. Больше всего ударов - шесть - выдержала Авдеевка. Уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов, из них 10 - жилые дома", - пишет полиция.

Также за прошедшие сутки из Донецкой области удалось эвакуировать еще 377 гражданских.

Фото: оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Донецкую область (https://t.me/UA_National_Police)