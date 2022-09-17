Окупанти обстріляли звільнений Святогірськ: поранена дитина, одна людина загинула

Російські військові минулої доби обстріляли звільнений нашими воїнами Святогірськ. Внаслідок удару загинула людина, а дитина дістала поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.
Загалом за добу правоохоронці задокументували 13 російських обстрілів.
Фото: окупанти за добу 13 разів обстріляли Донецьку область (https://t.me/UA_National_Police)
Проти звільненого Святогірська окупанти застосували реактивну артилерію, внаслідок чого у місті поранення отримала дитина. Один цивільний загинув.
Під час обстрілу Донецької області росіяни завдавали ударів по житлових будинках, школах, коксохімічних заводах, пасіці.
"Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків. Найбільше ударів - шість - витримала Авдіївка. Знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів, з них 10 - житлові будинки", - пише поліція.
Також минулої доби з Донецької області вдалося евакуювати ще 377 цивільних.
Фото: окупанти за добу 13 разів обстріляли Донецьку область (https://t.me/UA_National_Police)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни зайшли до Святогірська ще 12 вересня. ЗСУ почали зачищати місто від російських окупантів.
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