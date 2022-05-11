Оккупанты обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами

"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает: в ночь на 10 мая окраины Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия", - говорится в сообщении.

Огневому поражению подверглись частные здания и сельскохозяйственные объекты. Кроме того, повреждена система электрообеспечения одного из населенных пунктов.

Оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами (фото: facebook.com/okPivden)

В данное время информации о жертвах нет. По данным ОК "Юг", обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.

"Однако враг понесет в ответ ощутимые удары по местам дислокации", - добавили украинские защитники.