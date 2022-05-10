В Харьковской области в результате обстрелов 1 человек погиб, а 10 травмированных

Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня - 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе 1 человек погиб. В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человек, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Опасность несут не только обстрелы. Отступая, российские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы.

"В очередной раз обращаюсь ко всем жителям области-находитесь по возможности в укрытиях. Не выходите на улицу без необходимости даже при отсутствии сигнала тревоги. Не спешите возвращаться в освобожденные населенные пункты. А те, кто находится там, не посещайте никаких мест, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ. Враг коварен и делает все, чтобы пострадали как можно больше гражданских украинцев", - пишет Олег Синєгубов.

На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия.

ВСУ освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Руські Тишки, Рубежное и Байрак. Таким образом врага отогнали еще дальше от Харькова.

На Изюмском направлении враг готовит новую попытку наступления, но наши военные надежно держат позиции и готовы уничтожать оккупантов и дальше, подчеркнул Синєгубов.