RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами

Фото: окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами (facebook.com/okPivden)
Автор: Роман Мирончук

У ніч на 10 травня російські військові обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, які заборонені міжнародними конвенціями.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативне командування"Південь".

"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії", - йдеться в повідомленні.

Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти. Крім того, пошкоджена система електрозабезпечення одного з населених пунктів.

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами (фото: facebook.com/okPivden)

Зараз інформації про жертв немає. За даними ОК "Південь", обстріли проводилися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

"Проте, ворог зазнає у відповідь відчутних ударів по місцях дислокації", - додали українські захисники.

Нагадаємо, Сумську та Чернігівську область знову обстріляли з території Росії.

Ми також писали про те, що в Харківській області в результаті обстрілів 1 людина загинула, а 10 - отримали травми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМиколаїв