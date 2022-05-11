Оккупанты обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами
В ночь на 10 мая российские военные обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами, которые запрещены международными конвенциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает: в ночь на 10 мая окраины Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия", - говорится в сообщении.
Огневому поражению подверглись частные здания и сельскохозяйственные объекты. Кроме того, повреждена система электрообеспечения одного из населенных пунктов.
Оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами (фото: facebook.com/okPivden)
В данное время информации о жертвах нет. По данным ОК "Юг", обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.
"Однако враг понесет в ответ ощутимые удары по местам дислокации", - добавили украинские защитники.
Напомним, Сумскую и Черниговскую область снова обстреляли с территории России.
Мы также писали о том, что в Харьковской области в результате обстрелов 1 человек погиб, а 10 - получили травмы.
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