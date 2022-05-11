Окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами

У ніч на 10 травня російські військові обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, які заборонені міжнародними конвенціями.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативне командування"Південь".

"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії", - йдеться в повідомленні.

Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти. Крім того, пошкоджена система електрозабезпечення одного з населених пунктів.

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами (фото: facebook.com/okPivden)

Зараз інформації про жертв немає. За даними ОК "Південь", обстріли проводилися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

"Проте, ворог зазнає у відповідь відчутних ударів по місцях дислокації", - додали українські захисники.