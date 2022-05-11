ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 11 травня 2022 00:16
Окупанти обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами Фото: окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами (facebook.com/okPivden)
Автор: Роман Мирончук

У ніч на 10 травня російські військові обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, які заборонені міжнародними конвенціями.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативне командування"Південь".

"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії", - йдеться в повідомленні.

Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти. Крім того, пошкоджена система електрозабезпечення одного з населених пунктів.

Окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами (фото: facebook.com/okPivden)

Зараз інформації про жертв немає. За даними ОК "Південь", обстріли проводилися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

"Проте, ворог зазнає у відповідь відчутних ударів по місцях дислокації", - додали українські захисники.

Нагадаємо, Сумську та Чернігівську область знову обстріляли з території Росії.

Ми також писали про те, що в Харківській області в результаті обстрілів 1 людина загинула, а 10 - отримали травми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Миколаїв
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки