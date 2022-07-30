Окупанти обстріляли район ХТЗ в Харкові, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова .

Мер пропросить усім бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше харків'яни повідомляли про вибухах у сусідньому районі Харкова - Індустріальному.

Крім того, 30 липня росіяни вдарили по Слобідському району міста.

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