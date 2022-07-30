В Харькове прогремел взрыв
Жители Харькова услышали взрыв в одном из районов города. Воздушная тревога пока не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что, по информации харьковчан, взрыв произошел в Индустриальном районе города.
Жителям необходимо пройти в укрытия. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.
Обновлено 18:50
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, россияне обстреляли Харьковский тракторный завод.
Он также призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которую объявили в Харьковской области.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район.
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