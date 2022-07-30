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В Харькове прогремел взрыв

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Харьков, Суббота 30 июля 2022 18:26
В Харькове прогремел взрыв Иллюстративное фото: в Харькове прогремел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители Харькова услышали взрыв в одном из районов города. Воздушная тревога пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что, по информации харьковчан, взрыв произошел в Индустриальном районе города.

Жителям необходимо пройти в укрытия. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Обновлено 18:50

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, россияне обстреляли Харьковский тракторный завод.

Он также призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которую объявили в Харьковской области.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район.

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