В Харькове прогремел взрыв

Жители Харькова услышали взрыв в одном из районов города. Воздушная тревога пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что, по информации харьковчан, взрыв произошел в Индустриальном районе города. Жителям необходимо пройти в укрытия. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено. Обновлено 18:50 По информации мэра Харькова Игоря Терехова, россияне обстреляли Харьковский тракторный завод. Он также призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которую объявили в Харьковской области.