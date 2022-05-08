Оккупанты обстреляли НПЗ в Лисичанске: существует угроза взрыва

Войска РФ в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области. В результате обстрела начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
“В результате попадания российских снарядов в НПЗ загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров”, - рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что спасатели пытались потушить пожар, однако начался артиллерийский обстрел. Сотрудники ГСЧС были вынуждены прекратить тушение и покинули опасную зону.
Ранее мы сообщали, что в Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч мирных жителей. Некоторых из них уже невозможно эвакуировать из-за активных боевых действий.
Также мы писали, что глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что в результате обстрелов оккупантами дотла сгорело здание Лисичанской гимназии.
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