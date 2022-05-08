UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли НПЗ в Лисичанске: существует угроза взрыва

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Войска РФ в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области. В результате обстрела начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

“В результате попадания российских снарядов в НПЗ загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 кв.м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров”, - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что спасатели пытались потушить пожар, однако начался артиллерийский обстрел. Сотрудники ГСЧС были вынуждены прекратить тушение и покинули опасную зону.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч мирных жителей. Некоторых из них уже невозможно эвакуировать из-за активных боевых действий.

Также мы писали, что глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что в результате обстрелов оккупантами дотла сгорело здание Лисичанской гимназии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскЛисичанскПожарВзрывВойна России против Украины