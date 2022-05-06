В Луганской области под обстрелами остаются около 50 тысяч жителей, - ОВА

В Луганские области до сих пор остаются около 50 тысяч мирных жителей. Некоторых из них уже невозможно эвакуировать из-за активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, сейчас тяжелая ситуация в Попасной. Город разрушен почти полностью. Однако там еще остаются гражданские люди, пока эвакуация невозможна.

Гайдай добавил, что, несмотря на обстрелы, местные жители отказываются покидать дома, поэтому эвакуация значительно замедлила темпы.

"Я могу сказать за всю территории Луганской области, которая подконтрольна Украине. До сих пор во всех населенных пунктах остается ориентировочно 50 тысяч", - отметил он.

Глава области подчеркнул, что власти продолжают вывозить желающих, в частности из городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.