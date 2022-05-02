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В Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века, - ОВА

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Лисичанск, Понедельник 02 мая 2022 14:13
В Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века, - ОВА Оккупанты уничтожили Лисичанскую гимназию (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что в результате обстрелов оккупантами дотла сгорело здание Лисичанской гимназии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

Отмечается, что здание было построено более 100 лет назад и входило в топ-10 лучших школ страны.

"Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014-м, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году", - сказала выпускница Яна Гончаренко.

Вчера в результате прицельного обстрела загорелся пожар. Огонь полностью уничтожил более столетия памятник архитектуры.

Гимназию построили в конце 19-го века, она входит в ансамбль бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

"Лисичанская многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины, ее выпускники всегда сдавали ВНО с высокими показателями и поступали в лучшие высшие учебные заведения страны", - написал Гайдай.

В Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века, - ОВАВ Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века, - ОВАВ Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века, - ОВАВ Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века, - ОВАВ Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века, - ОВАВ Лисичанске в результате обстрелов сгорела гимназия, которую построили в конце 19-го века, - ОВАОккупанты уничтожили Лисичанскую гимназию (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что жители Луганской области отказываются от эвакуации.

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