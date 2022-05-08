Окупанти обстріляли НПЗ у Лисичанську: існує загроза вибуху

Війська РФ вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську Луганської області. Розпочалася масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Луганську ОВА.
“В результаті влучання російських снарядів у НПЗ спалахнули виробничі потужності заводу, а саме установка з одержання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв.м. є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів”, - розповіли у відомстві.
Також повідомляється, що рятувальники намагалися загасити пожежу, однак розпочався артилерійський обстріл. Співробітники ДСНС були змушені припинити гасіння та залишили небезпечну зону.
Раніше ми повідомляли, що на Луганщині досі залишаються близько 50 тисяч мирних жителів. Деякі з них вже неможливо евакуювати через активні бойові дії.
Також ми писали, що голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що внаслідок обстрілу окупантами вщент згоріла будівля Лисичанської гімназії.
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