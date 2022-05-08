RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли НПЗ у Лисичанську: існує загроза вибуху

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Війська РФ вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську Луганської області. Розпочалася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Луганську ОВА.

“В результаті влучання російських снарядів у НПЗ спалахнули виробничі потужності заводу, а саме установка з одержання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв.м. є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів”, - розповіли у відомстві.

Також повідомляється, що рятувальники намагалися загасити пожежу, однак розпочався артилерійський обстріл. Співробітники ДСНС були змушені припинити гасіння та залишили небезпечну зону.

Раніше ми повідомляли, що на Луганщині досі залишаються близько 50 тисяч мирних жителів. Деякі з них вже неможливо евакуювати через активні бойові дії.

Також ми писали, що голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що внаслідок обстрілу окупантами вщент згоріла будівля Лисичанської гімназії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЛисичанськПожежаВибухВійна Росії проти України