Оккупанты обстреляли Новодружеск в Луганской области: погиб человек

По его словам, обстрелы на территории Луганской области продолжаются.

"Во время обстрелов: один погибший (г. Новодружеськ), спасено 10 человек (м. Северодонецк)", - говорится в сообщении.

Также в Кременной в результате обстрелов россиян начался пожар на складском здании площадью 200 квадратных метров.

Всего в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Новодружеске в течение 12 апреля повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, 1 объект инфраструктуры.

Оккупанты обстреляли Новодружеске в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)