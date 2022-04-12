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Оккупанты обстреляли Новодружеск в Луганской области: погиб человек

Оккупанты обстреляли Новодружеске в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

В Новодружеске Луганской области в результате обстрелов российских оккупантов в жилом доме погиб один человек. Также десятки домов в разных городах разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, обстрелы на территории Луганской области продолжаются.

"Во время обстрелов: один погибший (г. Новодружеськ), спасено 10 человек (м. Северодонецк)", - говорится в сообщении.

Также в Кременной в результате обстрелов россиян начался пожар на складском здании площадью 200 квадратных метров.

Всего в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Новодружеске в течение 12 апреля повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, 1 объект инфраструктуры.

Оккупанты обстреляли Новодружеске в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что в Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации мужчин.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.

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Луганск