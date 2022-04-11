В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации мужчин, - Генштаб

Россия уже 47-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, оккупанты объявили мобилизацию в Луганске для пополнения потерь подразделений своих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет.

Военнослужащие РФ проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Сообщается, что враг не отказывается от планов по полному захвату территории Донецкой и Луганской областей. Однако ВСУ делают все возможное, чтобы этого не произошло.