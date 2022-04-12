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Окупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області: загинула людина

Окупанти обстріляли Новодружеську у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

У Новодружеську Луганської області внаслідок обстрілів російських окупантів у житловому будинку загинула одна людина. Також десятки будинків у різних містах зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, обстріли на території Луганської області тривають.

"Під час обстрілів: один загиблий (м. Новодружеськ), врятовано 10 людей (м. Сєвєродонецьк)", - йдеться у повідомленні.

Також у Кремінній внаслідок обстрілів росіян розпочалася пожежа на складській будівлі площею 200 квадратних метрів.

Загалом у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Новодружеську впродовж 12 квітня пошкоджено близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури.

Окупанти обстріляли Новодружеську у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що у Луганську окупанти оголосили чергову хвилю мобілізації чоловіків.

Також ми писали, що українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області.

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Луганськ