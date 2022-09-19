Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: зафиксировано 40 прилетов

Российские войска ночью 19 сентября снова обстреляли Днепропетровскую область. Враг выпустил более 40 снарядов по Никопольской и Марганецкой общинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Фото: последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Так, в городе Никополь и его окрестности в результате обстрелов повреждены десяток домов, несколько хозяйственных сооружений, водопровод и линия электропередач.
Тем временем в Марганецкой общине из-за вражеских ударов без света остались более 2500 семей. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ночью 19 сентября ударили по Николаеву. Одна ракета попала во двор частного дома.
Также этой ночью российские войска ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о 8 прилетах. Утром, враг еще раз нанес удар по городу.
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