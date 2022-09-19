Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: зафиксировано 40 прилетов

Фото: последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, в городе Никополь и его окрестности в результате обстрелов повреждены десяток домов, несколько хозяйственных сооружений, водопровод и линия электропередач.

Тем временем в Марганецкой общине из-за вражеских ударов без света остались более 2500 семей. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.