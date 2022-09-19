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Ночной "прилет" в Николаеве: пострадали частный дом и трамвайная сеть

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Николаев, Понедельник 19 сентября 2022 08:13
Ночной "прилет" в Николаеве: пострадали частный дом и трамвайная сеть Фото: ночью оккупанты обстреляли Николаев (facebook.com/MNSGOVUA)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью 19 сентября ударили по Николаеву. Одна ракета попала во двор частного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродованная кровля. Никто из жителей не пострадал.

Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактной проволоки трамвайной сети. Ремонтная бригада уже работает на месте, отметил мэр.

Район обстрела продолжают обследовать аварийные службы.

Напомним, ночью 19 сентября россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о 8 прилетах. Позже, утром, враг еще раз нанес удар по городу.

Ранее ночью взрывы прогремели в Николаеве. В то же время воздушная тревога была объявлена в Одессе и области. Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах в Никополе в Днепропетровской области.

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