Окупанти знову обстріляли Нікопольський район: зафіксовано 40 прильотів

Фото: наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, у місті Нікополь та його околиці внаслідок обстрілу пошкоджено десяток будинків, кілька господарських споруд, водопровід та лінія електропередач.

Тим часом у Марганецькій громаді через ворожі удари без світла залишилося понад 2500 сімей. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.