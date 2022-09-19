Окупанти знову обстріляли Нікопольський район: зафіксовано 40 прильотів

Російські війська вночі 19 вересня знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог випустив понад 40 снарядів по Нікопольській та Марганецькій громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Фото: наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Так, у місті Нікополь та його околиці внаслідок обстрілу пошкоджено десяток будинків, кілька господарських споруд, водопровід та лінія електропередач.
Тим часом у Марганецькій громаді через ворожі удари без світла залишилося понад 2500 сімей. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вночі 19 вересня вдарили по Миколаєву. Одна ракета влучила у двір приватного будинку.
Також цієї ночі російські війська вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. Вранці ворог ще раз завдав удару по місту.
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