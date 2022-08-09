Оккупанты обстреляли Никополь: выпущено две кассеты реактивных систем залпового огня

Российские войска ночью 9 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по городу две кассеты из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По предварительной информации, никто не пострадал, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, ночью 7 августа оккупанты обстреляли Никопольский район - выпустили около 60 снарядов.

6 августа россияне также обстреливали Никополь во время воздушной тревоги.

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