ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Нікополь: випущено дві касети реактивних систем залпового вогню

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 серпня 2022 04:26
Окупанти обстріляли Нікополь: випущено дві касети реактивних систем залпового вогню Фото: окупанти обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі 9 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти випустили по місту дві касети з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, вночі 7 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район - випустили близько 60 снарядів.

6 серпня росіяни також обстрілювали Нікополь під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Нікополь РСЗО
NEWS
Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна
Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна