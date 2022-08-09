Окупанти обстріляли Нікополь: випущено дві касети реактивних систем залпового вогню

Російські війська вночі 9 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти випустили по місту дві касети з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, вночі 7 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район - випустили близько 60 снарядів.

6 серпня росіяни також обстрілювали Нікополь під час повітряної тривоги.

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