Оккупанты снова обстреляли Николаев и Очаков: ракеты попали в жилые кварталы

В течение последних суток оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами по Николаеву и Очакову. Ракеты попали в жилые кварталы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что противник продолжает пытаться продвинуться к административной границе Херсонской и Николаевской областей. При этом враг наносит ракетные удары по Николаеву и городам региона. Силы противовоздушной обороны смогли уничтожить одну ракету.
По Очакову оккупанты нанесли удар системами залпового огня "Ураган" с кассетными боеголовками, которые запрещены международными конвенциями. Зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет.
Напомним, накануне противник нанес удар по Николаевской области пятью крылатыми ракетами и системами залпового огня.
Отметим, с 12 апреля Николаев остается без воды из-за блокировки оккупантами водоснабжения из Днепра. Городские власти расконсервировали скважины и готовят новые источники.
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