Окупанти знову обстріляли Миколаїв і Очаків: ракети потрапили в житлові квартали

Протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Відзначається, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей. При цьому ворог завдає ракетних ударів по Миколаєву і містах регіону. Сили протиповітряної оборони змогли знищити одну ракету.
По Очакову окупанти завдали удару системами залпового вогню" Ураган " з касетними боєголовками, які заборонені міжнародними конвенціями. Зафіксовано потрапляння в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.
Нагадаємо, напередодні противник завдав удару по Миколаївській області п'ятьма крилатими ракетами і системами залпового вогню.
Відмітимо, з 12 квітня Миколаїв залишається без води через блокування окупантами водопостачання з Дніпра. Міська влада розконсервувала свердловини і готує нові джерела.
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