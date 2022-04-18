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Окупанти знову обстріляли Миколаїв і Очаків: ракети потрапили в житлові квартали

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву і Очакову (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Відзначається, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей. При цьому ворог завдає ракетних ударів по Миколаєву і містах регіону. Сили протиповітряної оборони змогли знищити одну ракету.

По Очакову окупанти завдали удару системами залпового вогню" Ураган " з касетними боєголовками, які заборонені міжнародними конвенціями. Зафіксовано потрапляння в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, напередодні противник завдав удару по Миколаївській області п'ятьма крилатими ракетами і системами залпового вогню.

Відмітимо, з 12 квітня Миколаїв залишається без води через блокування окупантами водопостачання з Дніпра. Міська влада розконсервувала свердловини і готує нові джерела.

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