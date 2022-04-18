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В лишившемся воды Николаеве расконсервировали скважины, также готовят новые

Новина українською →
Николаев, Понедельник 18 апреля 2022 07:46
В лишившемся воды Николаеве расконсервировали скважины, также готовят новые Блокпост в Николаеве (Фото: nikvesti.com)
Автор: Константин Широкун

Городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что городские власти и коммунальщики предвидели угрозу нарушения водоснабжения из Днепра, поэтому готовили альтернативные источники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева.

"Друзья, к этой ситуации мы готовились с начала войны. И мы понимали угрозу остаться без водоснабжения из Днепра”, - написал мэр города.

Он также отметил, что, что за последние четыре недели запущены скважины в Больнице скорой медицинской помощи, больницах №1, 3 и 4, роддоме №2, а также на территории "Николаевоблтеплоэнерго".

По словам мэра, заканчивается подготовка к запуску скважин в больнице №5, детской больнице №2 и роддоме №3. Всеми этими источниками могут пользоваться горожане. Также сегодня в Николаеве начнут бурить скважину на территории СК "Заря".

Сенкевич также поблагодарил сотрудников водоканалов из Кропивницкого и Одессы, которые предоставили автоцистерны, а Главное управление ГСЧС в Николаевской области за то, что выдает воду людям в своих частях. Водоснабжение в Николаеве было прекращено 12 апреля из-за вражеских обстрелов.

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