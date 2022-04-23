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Окупанти знову обстріляли населені пункти Криворізького району, - Вілкул

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Дніпропетровська область, Субота 23 квітня 2022 00:54
Окупанти знову обстріляли населені пункти Криворізького району, - Вілкул Фото: Олександр Вілкул, голова Криворізької ГВА (facebook.com/OleksandrVilkul)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська знову обстріляли населені пункти в Криворізькому районі Дніпропетровської області на адмінкордоні з Херсонської. В результаті ворожої атаки, жертв, на щастя, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Криворізької МВА Олександра Вілкула.

"Ворог продовжує постійні обстріли населених пунктів на кордоні з Херсонською областю. Сьогодні були обстріляні Велика Костромка, Мала Шестерня і ряд інших, жертв немає", - йдеться в публікації чиновника в Telegram.

Також він зазначив, що ситуація в Кривому Розі та у Криворізькому районі є стабільною.

"Далекі рубежі оборони проходять всередині Херсонської області. Наші Збройні Сили героїчно виконують свій обов'язок. Триває будівництво укріплень і посилення нашої оборони", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, раніше війська РФ 21 квітня завдали ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки постраждали п'ятеро людей - двоє чоловіків і три жінки.

Перед цим російські війська обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ Дніпропетровської області - в місті пропала електрика і водопостачання.

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