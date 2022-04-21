Вражеский обстрел из "Ураганов" Днепропетровской области: пострадавших нет, воду и свет вернули
В результате вчерашнего вражеского обстрела из систем залпового огня города Зеленодольск и села Большая Костромка в Днепропетровской области никто из жителей, к счастью, не пострадал. Также не зафиксировано разрушений жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
Российские оккупанты совершили атаку в среду вечером, и в дальнейшем ночь прошла под сигналы воздушной тревоги.
Из-за попадания снарядов по объектам коммуникации на время была прервана подача воды и электроэнергии. В течение ночи в Зеленодольске водоснабжение, канализация, подача электричества были восстановлены.
"Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск. Людей и дома не задело. Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды. На этот час специалисты все восстановили - вода и электричество есть. Теперь у нас все нормально", - отметил чиновник.
Напомним, перед этим 19 апреля, российские оккупанты также обстреляли запрещенными кассетными снарядами объекты инфраструктуры города Зеленодольска.
Ранее сообщалось, что глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул решил запретить проведение богослужений в Пасхальную ночь в связи с вражескими обстрелами в области.
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