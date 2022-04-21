Вражеский обстрел из "Ураганов" Днепропетровской области: пострадавших нет, воду и свет вернули

В результате вчерашнего вражеского обстрела из систем залпового огня города Зеленодольск и села Большая Костромка в Днепропетровской области никто из жителей, к счастью, не пострадал. Также не зафиксировано разрушений жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

Российские оккупанты совершили атаку в среду вечером, и в дальнейшем ночь прошла под сигналы воздушной тревоги.

Из-за попадания снарядов по объектам коммуникации на время была прервана подача воды и электроэнергии. В течение ночи в Зеленодольске водоснабжение, канализация, подача электричества были восстановлены.

"Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск. Людей и дома не задело. Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды. На этот час специалисты все восстановили - вода и электричество есть. Теперь у нас все нормально", - отметил чиновник.